INNOVATION
22 novembre 2026
Objectif Lune : une nouvelle méthode pour extraire l’oxygène du sol lunaire pourrait permettre d’établir des bases
Et si la future conquête de la Lune reposait sur une technologie déjà utilisée pour fabriquer nos puces électroniques ? Des chercheurs ont expérimenté une méthode utilisant le plasma pour extraire de l’oxygène du sol lunaire. Une piste prometteuse pour produire sur place une ressource essentielle à la respiration des astronautes et à la propulsion des fusées, et faciliter ainsi l’installation de futures bases lunaires.
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La fabrication de puces électroniques et l’exploration lunaire semblent appartenir à des mondes totalement différents. Pourtant, nos dernières recherches suggèrent que ces deux domaines pourraient être plus étroitement liés qu’on ne l’imaginait.
En utilisant une technologie largement répandue dans la fabrication de semi-conducteurs, nous avons démontré qu’il est possible d’extraire de l’oxygène — ainsi que des composés qui en contiennent — à partir de matériaux conçus pour imiter le sol lunaire.
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Rajani K. Vijayaraghavan est professeure adjointe au sein de la Dublin City University.
Aidan Cowley est responsable scientifique à l'Agence spatiale européenne.
Rajani K. Vijayaraghavan est professeure adjointe au sein de la Dublin City University.
Aidan Cowley est responsable scientifique à l'Agence spatiale européenne.