INNOVATION

Objectif Lune : une nouvelle méthode pour extraire l’oxygène du sol lunaire pourrait permettre d’établir des bases

Et si la future conquête de la Lune reposait sur une technologie déjà utilisée pour fabriquer nos puces électroniques ? Des chercheurs ont expérimenté une méthode utilisant le plasma pour extraire de l’oxygène du sol lunaire. Une piste prometteuse pour produire sur place une ressource essentielle à la respiration des astronautes et à la propulsion des fusées, et faciliter ainsi l’installation de futures bases lunaires.