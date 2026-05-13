ATLANTICO BUSINESS
13 mai 2026
Objectif 2027 : les quatre dossiers prioritaires aux yeux du patronat français pour sauver le modèle économique français
Les dossiers qui piègent le modèle français sont connus depuis longtemps. Le patronat français, qui prépare son université d’été pour septembre, compte bien les soumettre aux candidats à la présidentielle.
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MOTS-CLESpatronat , modèle économique , France , Economie , Présidentielles 2027 , dépenses publiques
THEMATIQUESBusiness
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.