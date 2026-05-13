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Depuis quarante ans, la France finance son modèle social, ses administrations et parfois même sa croissance à crédit.
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ATLANTICO BUSINESS

13 mai 2026

Objectif 2027 : les quatre dossiers prioritaires aux yeux du patronat français pour sauver le modèle économique français

Les dossiers qui piègent le modèle français sont connus depuis longtemps. Le patronat français, qui prépare son université d’été pour septembre, compte bien les soumettre aux candidats à la présidentielle.

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MOTS-CLES

patronat , modèle économique , France , Economie , Présidentielles 2027 , dépenses publiques

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

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