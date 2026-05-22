POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLe Premier ministre français Sébastien Lecornu s'adresse aux journalistes lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres à Paris, le 19 janvier 2026.
See image caption
See copyright

CANDIDAT POTENTIEL

22 mai 2026

Objectif 2027 ? La méthode Lecornu… suite : l’entrée dans le grand bain

Alors que se profile une élection présidentielle aux candidats annoncés nombreux, en concurrence et sans favoris réels au centre... Et si c'était lui qui parvenait à tirer son épingle du jeu ? Une nouvelle analyse sur la "méthode Lecornu", par Anita Hausser.

Photo of Anita Hausser
Anita Hausser Go to Anita Hausser page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Sébastien Lecornu , méthode , élection présidentielle 2027 , conférence de presse , Crise énergétique , Iran , soutien à l'activité , communication

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Anita Hausser image
Anita Hausser

Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015). 