CANDIDAT POTENTIEL
22 mai 2026
Objectif 2027 ? La méthode Lecornu… suite : l’entrée dans le grand bain
Alors que se profile une élection présidentielle aux candidats annoncés nombreux, en concurrence et sans favoris réels au centre... Et si c'était lui qui parvenait à tirer son épingle du jeu ? Une nouvelle analyse sur la "méthode Lecornu", par Anita Hausser.
5 min de lecture
Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).
Populaires
Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).