CANDIDAT POTENTIEL

22 mai 2026

Objectif 2027 ? La méthode Lecornu… suite : l’entrée dans le grand bain

Alors que se profile une élection présidentielle aux candidats annoncés nombreux, en concurrence et sans favoris réels au centre... Et si c'était lui qui parvenait à tirer son épingle du jeu ? Une nouvelle analyse sur la "méthode Lecornu", par Anita Hausser.