©
Dans cette illustration publiée par la NASA le 19 mai 2023, le concept d'un artiste représente l'atterrisseur Blue Moon de Blue Origin qui ramènera les astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA.
EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
24 janvier 2026
Des nuits lunaires aux tempêtes de poussière martiennes : pourquoi les batteries peinent à fonctionner dans l’espace
Alors que les agences spatiales ne se contentent plus d’explorer la Lune mais ambitionnent désormais d’y établir une présence permanente, une question cruciale reste largement invisible : comment stocker l’énergie dans l’un des environnements les plus hostiles qui soient ? Entre nuits lunaires glaciales, radiations intenses et tempêtes de poussière martiennes, les batteries révèlent leurs limites. Comprendre pourquoi elles échouent dans l’espace est devenu un enjeu central pour transformer les rêves d’habitat dans l'espace en réalité technologique.
4 min de lecture
Hammad Nazir est maître de conférences en ingénierie à l'Université du Pays de Galles du Sud.
Populaires
Hammad Nazir est maître de conférences en ingénierie à l'Université du Pays de Galles du Sud.