EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

24 janvier 2026

Des nuits lunaires aux tempêtes de poussière martiennes : pourquoi les batteries peinent à fonctionner dans l’espace

Alors que les agences spatiales ne se contentent plus d’explorer la Lune mais ambitionnent désormais d’y établir une présence permanente, une question cruciale reste largement invisible : comment stocker l’énergie dans l’un des environnements les plus hostiles qui soient ? Entre nuits lunaires glaciales, radiations intenses et tempêtes de poussière martiennes, les batteries révèlent leurs limites. Comprendre pourquoi elles échouent dans l’espace est devenu un enjeu central pour transformer les rêves d’habitat dans l'espace en réalité technologique.