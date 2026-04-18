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La centrale nucléaire de Qinshan à Haiyan, dans la province du Zhejiang, en Chine.
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ET PENDANT CE TEMPS-LA

18 avril 2026

Nucléaire : l’Europe et les États-Unis patinent, la Chine accélère dans des propositions sans précédent historique

Alors que les pays occidentaux ralentissent leurs investissements, la Chine déploie à grande vitesse un programme nucléaire ambitieux, structuré et déjà proche de rivaliser avec les leaders historiques.

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MOTS-CLES

nucléaire , centrales nucléaires , Chine , europe , Union européenne , Xi Jinping , programme nucléaire , souveraineté , souveraineté énergétique , énergie , États-Unis , Donald Trump , compétition , concurrence

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Bruno Comby

Bruno Comby est polytechnicien (X80), ingénieur en génie nucléaire (ENSTA 85) et fondateur et président de l’AEPN (Association des Écologistes Pour le Nucléaire).

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