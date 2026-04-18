ET PENDANT CE TEMPS-LA
18 avril 2026
Nucléaire : l’Europe et les États-Unis patinent, la Chine accélère dans des propositions sans précédent historique
Alors que les pays occidentaux ralentissent leurs investissements, la Chine déploie à grande vitesse un programme nucléaire ambitieux, structuré et déjà proche de rivaliser avec les leaders historiques.
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A PROPOS DES AUTEURS
Bruno Comby est polytechnicien (X80), ingénieur en génie nucléaire (ENSTA 85) et fondateur et président de l’AEPN (Association des Écologistes Pour le Nucléaire).
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A PROPOS DES AUTEURS
Bruno Comby est polytechnicien (X80), ingénieur en génie nucléaire (ENSTA 85) et fondateur et président de l’AEPN (Association des Écologistes Pour le Nucléaire).