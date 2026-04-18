ET PENDANT CE TEMPS-LA

18 avril 2026

Nucléaire : l’Europe et les États-Unis patinent, la Chine accélère dans des propositions sans précédent historique

Alors que les pays occidentaux ralentissent leurs investissements, la Chine déploie à grande vitesse un programme nucléaire ambitieux, structuré et déjà proche de rivaliser avec les leaders historiques.