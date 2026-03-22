ERREUR STRATEGIQUE

22 mars 2026

Nucléaire : et si l’Europe jouait sa souveraineté énergétique à pile ou face ?

Derrière les discours et les promesses, la réalité du nucléaire en Europe est celle d’un combat inégal : des budgets dérisoires, des règles biaisées, et une Commission européenne qui, malgré ses déclarations, peine à traduire ses mots en actes. Les Voies du Nucléaire, un think tank indépendant, alerte depuis des années sur les risques d’un système électrique à bout de souffle, entre fantasmes renouvelables et dépendances fossiles.