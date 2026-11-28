ZONE EURO
28 novembre 2026
Ce que dit le casting de la nouvelle BCE de sa future politique monétaire
Avec Pablo Hernández de Cos à la présidence, Laurence Boone aux opérations de marché et Markus Brunnermeier au poste de chef économiste, la Banque centrale européenne renouvelle la moitié de son directoire. Selon Oma Dibo, ces profils de techniciens, tournés vers la macrofinance et les risques systémiques, en disent long sur la BCE de l'après Christine Lagarde. Ils arrivent alors que l'inflation remonte et que les finances publiques se dégradent.
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Ce qu'il faut en retenir
Pablo Hernández de Cos remet un banquier central à la tête de la BCE. Il est réputé colombe, mais reste attentif à l'inflation et aux dérives budgétaires.
Avec le départ d'Isabel Schnabel, la BCE perd l'une de ses principales voix parmi les faucons.
Le passé politique de Laurence Boone sera scruté, car la BCE pourrait devoir intervenir sur la dette française.
Markus Brunnermeier apporte une expertise rare sur les bulles, les crises de liquidité et la dominance financière.
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THEMATIQUESEconomie
Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.
Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.