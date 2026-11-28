ZONE EURO

Ce que dit le casting de la nouvelle BCE de sa future politique monétaire

Avec Pablo Hernández de Cos à la présidence, Laurence Boone aux opérations de marché et Markus Brunnermeier au poste de chef économiste, la Banque centrale européenne renouvelle la moitié de son directoire. Selon Oma Dibo, ces profils de techniciens, tournés vers la macrofinance et les risques systémiques, en disent long sur la BCE de l'après Christine Lagarde. Ils arrivent alors que l'inflation remonte et que les finances publiques se dégradent.