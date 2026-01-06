BIENFAITS INSOUPCONNES

6 janvier 2026

Neuroscience : les musiciens ressentent la douleur différemment des autres

Et si la pratique musicale changeait notre façon de ressentir la douleur ? Une étude en neurosciences révèle que les musiciens ne perçoivent pas la douleur comme les non-musiciens. Grâce aux modifications profondes que l’entraînement musical induit dans le cerveau, les musiciens sembleraient mieux résister aux effets négatifs de la douleur, ouvrant ainsi de nouvelles pistes pour comprendre et traiter la douleur chronique.