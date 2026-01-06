©
Julia Lozowska joue du piano lors de son concert le deuxième jour du 80e Festival international de piano Chopin de Duszniki, à Duszniki Zdrój, dans le sud-ouest de la Pologne, le 2 août 2025.
Neuroscience : les musiciens ressentent la douleur différemment des autres
Et si la pratique musicale changeait notre façon de ressentir la douleur ? Une étude en neurosciences révèle que les musiciens ne perçoivent pas la douleur comme les non-musiciens. Grâce aux modifications profondes que l’entraînement musical induit dans le cerveau, les musiciens sembleraient mieux résister aux effets négatifs de la douleur, ouvrant ainsi de nouvelles pistes pour comprendre et traiter la douleur chronique.
Anna M. Zamorano est maître de conférences à l'Université d'Aarhus.
