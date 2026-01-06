POLITIQUE
Julia Lozowska joue du piano lors de son concert le deuxième jour du 80e Festival international de piano Chopin de Duszniki, à Duszniki Zdrój, dans le sud-ouest de la Pologne, le 2 août 2025.

©

BIENFAITS INSOUPCONNES

6 janvier 2026

Neuroscience : les musiciens ressentent la douleur différemment des autres

Et si la pratique musicale changeait notre façon de ressentir la douleur ? Une étude en neurosciences révèle que les musiciens ne perçoivent pas la douleur comme les non-musiciens. Grâce aux modifications profondes que l’entraînement musical induit dans le cerveau, les musiciens sembleraient mieux résister aux effets négatifs de la douleur, ouvrant ainsi de nouvelles pistes pour comprendre et traiter la douleur chronique.

Anna M. Zamorano Go to Anna M. Zamorano page

Anna M. Zamorano

Anna M. Zamorano est maître de conférences à l'Université d'Aarhus.

