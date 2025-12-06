La tour d’eau de Warner Bros. Studios est visible à Burbank, en Californie, le 5 décembre 2025. Le géant du streaming Netflix a annoncé, ce 5 décembre 2025, le rachat du studio de cinéma et de télévision Warner Bros. Discovery pour près de 83 milliards de dollars, la plus grosse opération de consolidation du secteur du divertissement de la décennie. Cette acquisition offre à Netflix l’accès à un vaste catalogue de films ainsi qu’au prestigieux service de streaming HBO Max.
6 décembre 2025
Netflix rachète Warner Bros : ses moyens de production sont considérables, son pouvoir aussi
Netflix aura mis plus de 80 milliards de dollars sur la table pour s’installer en tête de l’industrie mondiale du cinéma et de l’audiovisuel. En 2020, Ted Sarandos, fondateur de Netflix, était « personna non grata » à Cannes. Désormais, tous les festivals du monde vont se disputer ce géant du streaming mondial. Qui peut tout se permettre.
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
