Net ralentissement de la croissance chinoise : bonne ou mauvaise nouvelle pour le reste de la planète ?

Des ouvriers produisent des moteurs de camions dans une usine de Hangzhou, dans la province chinoise du Zhejiang, dans l'est de la Chine, le 18 octobre 2021.

Michel Fouquin est conseiller au Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII) et professeur d'économie du développement à la faculté de sciences sociales et économiques (FASSE).

Atlantico : Entre 2013 et 2018, la Chine a représenté 28 % de la croissance mondiale, soit le double de celle des États-Unis, selon une tribune publiée dans le Financial Times par Kevin Rudd, ancien Premier ministre australien. Alors que la croissance chinoise commence progressivement à se stabiliser, cela signifie-t-il que la croissance mondiale en pâtira ?

Michel Fouquin : Une chose est certaine, la Chine a une croissance tout à fait hors-norme depuis bientôt plus de 40 ans et nous nous attendions à ce qu’elle revienne à un niveau plus faible. Si l’on regarde la performance actuelle de la Chine, on peut qualifier cela de retour à la normale. Dans le monde de l’après crise sanitaire, elle a été la première économie à rebondir et tout à coup, elle revient à la situation initiale. Mais en effet, cela peut inquiéter beaucoup d’acteurs du monde économique.

Il faut savoir qu’un ralentissement de l’économie chinoise ne sera pas de mauvaise augure pour l’économie mondiale. Du point de vue européen, les résultats sont bons à l’exception des problèmes d’approvisionnement comme les semi-conducteurs qui limitent la production automobile. On peut s’inquiéter des problèmes d’approvisionnement et on peut se demander quelles conséquences cela aura pour la Chine et par répercussion sur l’économie mondiale. S'il y a moins de demande chinoise sur l’économie mondiale avec une baisse de croissance, cela peut être bénéfique et cela peut alléger les tensions. Tout dépendra du scénario.

Alors comment apprécier la situation actuelle ?

Si l’on regarde la Chine aujourd’hui, on se rend compte qu’elle est confrontée à une série de défis. Il y a une forte volonté du gouvernement chinois de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de mettre au pas le secteur de la construction. Il est surendetté et il menace la Chine d’une grave crise financière et sa croissance. Le géant asiatique a des problèmes de fond et en ce moment il déstabilise par exemple le marché des métaux.

Cela a-t-il une répercussion sur notre marché et notre croissance ?

Sur l’acier, entre janvier et juillet dernier, nous avons connu une montée des prix de l’acier de 40 %. Et fin septembre, la baisse de l’acier a été de 50%. Ces mouvements de prix qui nous impactent sont liés à la situation chinoise. Le gouvernement chinois a décidé qu’en 2021 la production d’acier devait être au même niveau qu’en 2020 et pas plus. Les industriels chinois se sont alors reportés sur les marchés mondiaux ce qui a provoqué une montée des prix. À travers ses objectifs de réductions d’émissions, elle provoque des remous sur les marchés mondiaux de producteurs de métaux, les déstabilisent et touche à notre croissance.

Comment pourrait évoluer la Chine à court terme ?

L’une des difficultés de la Chine vient de ses importations de composants électroniques. Ils viennent d’Asie du sud-est, une région fortement impacté par la pandémie mondiale. La Chine souffre de cela, mais aussi Apple ou General Motors qui ont dû réduire leur production. Les difficultés de la Chine sont celles de nos entreprises et c’est ce qui menace l’économie mondiale.

La Chine a apporté des produits à bas prix et le consommateur occidental a bénéficié de la baisse des prix des produits manufacturés sur le marché mondial. Aujourd’hui, cet aspect est en train de s’atténuer, elle ne tient pas à rester un producteur avec une main-d’oeuvre peu qualifiée. Elle vise la haute technologie et Xi Jinping veut que son pays dépende moins des marchés mondiaux à l’exportation. Il va vouloir réduire sa dépendance à l’importation et l’économie chinoise se régionalise de plus en plus.

Peut-on comparer la situation de la Chine à celle du Japon à la fin des années 80 ?

Oui et non. Ce qui a ralenti la croissance japonaise a été l’ouverture de ses marchés financiers par l’Occident. L’ouverture a fait que les grandes entreprises japonaises ont été soumises à la concurrence sur leur marché ce qui a causé un effondrement de la bourse japonaise pendant des années. Cette économie tirée par l’exportation avec un faible taux de change et un système financier interne hors-norme a subi de plein fouet cette obligation d’ouverture.

La question chinoise est un peu différente car la Chine est plus importante que le Japon. Elle pèse 15 % des exportations mondiales et en Asie c’est le premier partenaire pour beaucoup de pays. Il y a eu la constitution d’une zone économique régionale sous domination chinoise. Nous avons affaire à une nouvelle superpuissance avec plus d’ambition que le Japon et jusqu’à présent Xi Jiping renforce les entreprises d’État et elles obéissent à l’État. Ils sont capables de résister aux Américains car ces derniers sont dépendants d’’eux et qu’il y ait une baisse de croissance ou pas, la situation reste la même.

