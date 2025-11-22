Narcotrafic : 5 idées non-orthodoxes pour enrayer le tsunami de drogue qui s’abat sur le pays

Benjamin Sire est journaliste et éditorialiste, rédacteur en chef des Électrons libres, chroniqueur à Franc-Tireur, auteur de « La drogue au pouvoir », Éditions du Cerf, à paraître en 2026. Correspondant à Paris de la chaîne TVA Nouvelles (Montréal). Également ingénieur du son, compositeur et producteur de musique sous le nom de E-Riser.