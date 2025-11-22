POLITIQUE
Cocaïne. (Image d'illustration)

© Reuters

DROGUES, CULTURE ET PREVENTION

22 novembre 2025

Narcotrafic : 5 idées non-orthodoxes pour enrayer le tsunami de drogue qui s’abat sur le pays

Entre réprobation sociale émiettée, nudges aux limites éthiques et éducation à repenser, experts et chercheurs appellent à reconstruire une politique antidrogue crédible, honnête et différenciée.

Photo of Edouard Hesse
Photo of Benjamin Sire
Edouard Hesse Go to Edouard Hesse page et Benjamin Sire Go to Benjamin Sire page

14 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Edouard Hesse image
Edouard Hesse

Diplômé de Sciences Po Strasbourg et l'EM Strasbourg, Édouard Hesse est chercheur associé chez GenerationLibre. Il écrit régulièrement des tribunes et recensions pour des journaux comme Slate ou Le Point.

Benjamin Sire image
Benjamin Sire

Benjamin Sire est journaliste et éditorialiste, rédacteur en chef des Électrons libres, chroniqueur à Franc-Tireur, auteur de « La drogue au pouvoir », Éditions du Cerf, à paraître en 2026. Correspondant à Paris de la chaîne TVA Nouvelles (Montréal). Également ingénieur du son, compositeur et producteur de musique sous le nom de E-Riser.