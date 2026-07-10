POINT COMMUN

Narcos, islamistes, émeutiers : une même stratégie de conquête de l’espace public ?

De La Baule à Saint-Denis, du canal Saint-Martin à Fontenay-aux-Roses, une même question traverse l'actualité de ce début d'été 2026 : l'espace public français est-il en train de basculer sous l'effet conjugué de trois logiques distinctes — l'émeute sportive et identitaire, l'entrisme communautaire, et la criminalité organisée ? Aucune de ces affaires n'est reliée aux autres par une organisation commune. Mais leur multiplication, sur un même trimestre, dessine un motif que plusieurs observateurs, dont le politologue Olivier Vial, refusent désormais de traiter séparément.