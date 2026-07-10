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La police nationale et la brigade fluviale contrôlent un groupe d'adolescents qui sautaient de la Passerelle de la Paix dans le Rhône, à Lyon, le 25 juin 2026, en pleine vague de chaleur en France et en Europe.
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POINT COMMUN

10 juillet 2026

Narcos, islamistes, émeutiers : une même stratégie de conquête de l’espace public ?

De La Baule à Saint-Denis, du canal Saint-Martin à Fontenay-aux-Roses, une même question traverse l'actualité de ce début d'été 2026 : l'espace public français est-il en train de basculer sous l'effet conjugué de trois logiques distinctes — l'émeute sportive et identitaire, l'entrisme communautaire, et la criminalité organisée ? Aucune de ces affaires n'est reliée aux autres par une organisation commune. Mais leur multiplication, sur un même trimestre, dessine un motif que plusieurs observateurs, dont le politologue Olivier Vial, refusent désormais de traiter séparément.

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MOTS-CLES

narcotrafic , émeutiers , islamisme , espace public , Hamza , extrême gauche , université , islamophobie , Racisme , Elsa Marcel , LFI

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Vial

Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien

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Philippe Vénère

Philippe Vénère a été policier pendant 40 ans. Ce grand spécialiste français du doit des automobilistes a été notamment commissaire divisionnaire et officier du ministère public du tribunal de police de Paris de 1992 à 1996. Il a également enseigné à Paris 8 où il a effectué plusieurs travaux de recherche sur la délinquance des mineurs.

Il a publié Manuel de résistance contre l'impôt policier (J'ai lu / mars 2011) et Les flics sont-ils devenus incompétents ? (Max Milo / septembre 2011)

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