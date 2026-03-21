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Elections municipales. (Image d'illustration)
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DEMOCRATIE SOUS PRESSION

21 mars 2026

Narco-municipales 2026 : le poids grandissant des trafiquants de drogue sur le vote

Corruption, intimidation, clientélisme : les réseaux du narcotrafic cherchent moins à conquérir les mairies qu’à les influencer. Une emprise diffuse, mais bien réelle, qui fragilise déjà certains territoires.

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MOTS-CLES

narcotrafic , municipalités , insécurité , gauche , droite , Politique , société , démocratie , urnes , Vote

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Stéphane Quéré

Stéphane Quéré est enseignant au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) et à l'EFSC (Ecole Française des Sciences Criminelles). Il est également l'auteur d'ouvrages sur la criminalité organisée, dont Le crime organisé, co-écrit avec Xavier Raufer et publié aux éditions PUF, et La 'Ndrangheta, sorti chez La Manufacture de livres en 2009. il a également participé à l'écriture de Géographie de la France criminelle, signé par Alain Bauer chez Odile-Jacob ainsi que La Peau de l'ours : le livre noir du trafic d'animaux avec Sylvain Auffret. Co-fondateur du site de veille spécialisé CrimOrg.com.

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Philippe Vénère

Philippe Vénère a été policier pendant 40 ans. Ce grand spécialiste français du doit des automobilistes a été notamment commissaire divisionnaire et officier du ministère public du tribunal de police de Paris de 1992 à 1996. Il a également enseigné à Paris 8 où il a effectué plusieurs travaux de recherche sur la délinquance des mineurs.

Il a publié Manuel de résistance contre l'impôt policier (J'ai lu / mars 2011) et Les flics sont-ils devenus incompétents ? (Max Milo / septembre 2011)