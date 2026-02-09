POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un employé municipal se tient à côté d'un tas d'ordures avant de le ramasser avec une pelleteuse mobile sur un trottoir à Paris.
See image caption
See copyright

MUNICIPALES 2026

9 février 2026

Collecte des déchets : ces collectivités territoriales qui ont transformé un service public efficace en nouveau royaume d’Ubu Roi

À l’approche des élections municipales de 2026, la propreté et la collecte des déchets s’imposent comme des thèmes majeurs de campagne dans de nombreuses grandes villes. Entre promesses de « ville propre », empilement de normes, tentations de privatisation et discours sur le zéro déchet, un service public longtemps efficace semble s’enliser dans la complexité et l’idéologie.

Photo of Dominique Audrerie
Dominique Audrerie Go to Dominique Audrerie page

8 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Dominique Audrerie image
Dominique Audrerie

Dominique Audrerie est un expert indépendant des questions environnementales.

Il est également docteur en droit de l'environnement et ancien directeur du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (en 1993).

Il est avocat à la Cour et maître de conférences.

Il est l'auteur de Petit vocabulaire du patrimoine culturel et naturel (Confluences, 2003).

Populaires

1"L’homme par qui la peste arriva" ne regrette (presque) rien : entretien exclusif avec Renaud Camus
2« Grand Remplacement » : Jean-Luc Mélenchon met la social-démocratie et le centre sur la touche
3Polarisation politique : 5 statistiques pour comprendre ce qui se passe vraiment dans les démocraties occidentales
4La masculinité toxique n’est pas aussi répandue que le clament les néo féministes : voilà ce que de VRAIES études scientifiques en disent vraiment
5Réduction des émissions carbones : quand les manuels scolaires de SVT cèdent à la manipulation informationnelle
6PPE 3 : Sébastien Lecornu persiste dans l’erreur énergétique
7Ce réseau d’espionnage et de déstabilisation que déploie le renseignement militaire russe en Europe en recrutant des jeunes en ligne