BILAN COMPLET
18 mars 2026
Municipales 2026 : ces 7 leçons pour la présidentielle
Derrière les résultats du premier tour des municipales 2026 se dessine bien plus qu’un simple scrutin local : une radiographie du rapport de force en vue de la présidentielle. Loin d'être déconnectées des enjeux nationaux, ces élections livrent des signaux faibles — parfois contre-intuitifs — qui pourraient peser lourd dans la course à 2027. Décryptage.
6 min de lecture
THEMATIQUESPolitique
Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Co-fondatrice de Spirales Institut. Elle a publié avec Bruno Cautrès, en 2026, "Jeux de pouvoir Quand les politologues regardent des séries" aux éditions du Cerf.
Laure Salvaing est Directrice générale de Verian.
Populaires
Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Co-fondatrice de Spirales Institut. Elle a publié avec Bruno Cautrès, en 2026, "Jeux de pouvoir Quand les politologues regardent des séries" aux éditions du Cerf.
Laure Salvaing est Directrice générale de Verian.