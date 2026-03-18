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Un citoyen français s'apprête à voter lors des élections municipales (image d'illustration).
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18 mars 2026

Municipales 2026 : ces 7 leçons pour la présidentielle

Derrière les résultats du premier tour des municipales 2026 se dessine bien plus qu’un simple scrutin local : une radiographie du rapport de force en vue de la présidentielle. Loin d'être déconnectées des enjeux nationaux, ces élections livrent des signaux faibles — parfois contre-intuitifs — qui pourraient peser lourd dans la course à 2027. Décryptage.

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MOTS-CLES

municipales 2026 , France , Politique , leçons , LFI , Sarah Knafo , droite , RN

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Virginie Martin

Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Co-fondatrice de Spirales Institut. Elle a publié avec Bruno Cautrès, en 2026, "Jeux de pouvoir Quand les politologues regardent des séries" aux éditions du Cerf.

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Laure Salvaing

Laure Salvaing est Directrice générale de Verian.