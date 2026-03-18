Municipales 2026 : ces 7 leçons pour la présidentielle

Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Co-fondatrice de Spirales Institut. Elle a publié avec Bruno Cautrès, en 2026, "Jeux de pouvoir Quand les politologues regardent des séries" aux éditions du Cerf.