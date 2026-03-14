EMOTIONS DES CITOYENS
14 mars 2026
Municipales 2026 : ce que ressent un territoire quand on prétend décider pour lui
Que ressent un territoire lorsque ses habitants ont le sentiment que les décisions se prennent sans eux ? À travers l’analyse émotionnelle des retours citoyens, l’entreprise Wassati a cartographié les frustrations, les attentes et les tensions invisibles qui traversent les villes françaises.
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A PROPOS DES AUTEURS
Henry Peyret est co-fondateur de Wassati, un institut de recherche et fournisseur de solutions à base d’IA.
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Henry Peyret est co-fondateur de Wassati, un institut de recherche et fournisseur de solutions à base d’IA.