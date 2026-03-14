EMOTIONS DES CITOYENS

14 mars 2026

Municipales 2026 : ce que ressent un territoire quand on prétend décider pour lui

Que ressent un territoire lorsque ses habitants ont le sentiment que les décisions se prennent sans eux ? À travers l’analyse émotionnelle des retours citoyens, l’entreprise Wassati a cartographié les frustrations, les attentes et les tensions invisibles qui traversent les villes françaises.