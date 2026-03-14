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Des piétons passent devant un panneau avec les affiches de campagne des candidats à la mairie de Toulouse pour les prochaines élections municipales, le 10 mars 2026.
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EMOTIONS DES CITOYENS

14 mars 2026

Municipales 2026 : ce que ressent un territoire quand on prétend décider pour lui

Que ressent un territoire lorsque ses habitants ont le sentiment que les décisions se prennent sans eux ? À travers l’analyse émotionnelle des retours citoyens, l’entreprise Wassati a cartographié les frustrations, les attentes et les tensions invisibles qui traversent les villes françaises.

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MOTS-CLES

Wassati , émotions , citoyens , électeurs , français , Vote , démocratie , Campagne , élections municipales de 2026 , municipales 2026 , maires , élus locaux , sensations , sondage , opinion , Intelligence Artificielle , algorithme

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Henry Peyret

Henry Peyret est co-fondateur de Wassati, un institut de recherche et fournisseur de solutions à base d’IA. 

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