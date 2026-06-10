ATLANTICO BUSINESS
10 juin 2026
Moyen-Orient : le pétrole rassure encore les marchés, mais les perspectives de croissance les inquiètent déjà
Depuis quatre ou cinq jours, les marchés se sont convaincus que le président américain cherchait une porte de sortie à la crise, mais qu'il ne la trouve pas. Téhéran maintient des conditions inacceptables, assorties de menaces de frappes, tandis qu'Israël ne désarmera pas sans garanties formelles.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.