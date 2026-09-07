METHODES D'ENSEIGNEMENT

Motiver n'est pas divertir : ce qu’en disent les experts sur l'envie d'apprendre

Divertir les élèves ne suffit pas à les motiver : la recherche en éducation distingue clairement l’attention suscitée par un jeu ou une vidéo de l’envie durable d’apprendre. Pour engager les étudiants, il faut donner du sens aux apprentissages, leur permettre de se sentir capables de progresser et rendre leurs efforts gratifiants. Une approche qui repose notamment sur l’attention, la pertinence, la confiance et la satisfaction.