METHODES D'ENSEIGNEMENT
7 septembre 2026
Motiver n'est pas divertir : ce qu’en disent les experts sur l'envie d'apprendre
Divertir les élèves ne suffit pas à les motiver : la recherche en éducation distingue clairement l’attention suscitée par un jeu ou une vidéo de l’envie durable d’apprendre. Pour engager les étudiants, il faut donner du sens aux apprentissages, leur permettre de se sentir capables de progresser et rendre leurs efforts gratifiants. Une approche qui repose notamment sur l’attention, la pertinence, la confiance et la satisfaction.
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Rosa Gómez del Amo est membre du corps professoral de l'UNIR, l'Université internationale de La Rioja.
Rubén Camacho Sánchez est membre du corps professoral de l'Université internationale de La Rioja (UNIR), ESADE.
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Rosa Gómez del Amo est membre du corps professoral de l'UNIR, l'Université internationale de La Rioja.
Rubén Camacho Sánchez est membre du corps professoral de l'Université internationale de La Rioja (UNIR), ESADE.