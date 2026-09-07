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Des élèves assistent aux cours à l'école publique San Agustín de La Orotava, sur l'île espagnole de Tenerife, dans l'archipel des Canaries.
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METHODES D'ENSEIGNEMENT

7 septembre 2026

Motiver n'est pas divertir : ce qu’en disent les experts sur l'envie d'apprendre

Divertir les élèves ne suffit pas à les motiver : la recherche en éducation distingue clairement l’attention suscitée par un jeu ou une vidéo de l’envie durable d’apprendre. Pour engager les étudiants, il faut donner du sens aux apprentissages, leur permettre de se sentir capables de progresser et rendre leurs efforts gratifiants. Une approche qui repose notamment sur l’attention, la pertinence, la confiance et la satisfaction.

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MOTS-CLES

éducation , enseignements , méthode , apprentissage , connaissances , adaptation , nouvelles technologies , motivation , divertir , motiver , experts , Envie , envie d'apprendre , élèves , jeunes , Enseignants

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Rosa Gómez del Amo

Rosa Gómez del Amo est membre du corps professoral de l'UNIR, l'Université internationale de La Rioja.

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Rubén Camacho Sánchez

Rubén Camacho Sánchez est membre du corps professoral de l'Université internationale de La Rioja (UNIR), ESADE.