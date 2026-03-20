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Jean-Luc Mélenchon s'exprime lors d'un meeting électoral à Lille, le 19 mars 2026, avant le second tour des élections municipales françaises de 2026.
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STRATEGIE DU CHAOS

20 mars 2026

Monter le son et brutaliser les moeurs : Mélenchon ou la méthode Trollstki

Comme Jean-Marie Le Pen en son temps, le leader des insoumis a bien compris comment se faire entendre : avoir recours à une logique de « conflictualité » permanente, quitte à enchaîner les déclarations provocatrices. Est-ce là la clé de son succès ?

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MOTS-CLES

Jean-Luc Mélenchon , brutalisation des moeurs , LFI , la France insoumise , bordélisation , rhétorique , discours , communication , Léon Trotski , lambertisme

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Gaël Brustier

Gaël Brustier est chercheur en sciences humaines (sociologie, science politique, histoire).

Avec son camarade Jean-Philippe Huelin, il s’emploie à saisir et à décrire les transformations politiques actuelles. Tous deux développent depuis plusieurs années des outils conceptuels (gramsciens) qui leur permettent d’analyser le phénomène de droitisation, aujourd’hui majeur en Europe et en France.

Ils sont les auteurs de Recherche le peuple désespérément (Bourrin, 2010) et ont publié Voyage au bout de la droite (Mille et une nuits, 2011).

Gaël Brustier vient de publier Le désordre idéologique, aux Editions du Cerf (2017).

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Philippe Moreau-Chevrolet

Philippe Moreau-Chevrolet est communicant et co-fondateur de l'agence de conseils en communication MCBG Conseil.

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