Un bébé qui pleure. (Image d'illustration)
VIEILLISSEMENT ET CROISSANCE EN BERNE
7 décembre 2025
Moins de naissances, moins d’innovation, moins de prospérité collective… : l’autre facture du crash de la natalité
L’effondrement de la natalité française bouleverse déjà l’équilibre économique : moins d’actifs, plus de dépenses liées au vieillissement et un risque d’éviction massive des investissements d’avenir. Si rien ne change, le pays pourrait entrer dans une spirale de croissance faible et de tensions accrues sur son modèle social.
Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023.
