VIEILLISSEMENT ET CROISSANCE EN BERNE

7 décembre 2025

Moins de naissances, moins d’innovation, moins de prospérité collective… : l’autre facture du crash de la natalité

L’effondrement de la natalité française bouleverse déjà l’équilibre économique : moins d’actifs, plus de dépenses liées au vieillissement et un risque d’éviction massive des investissements d’avenir. Si rien ne change, le pays pourrait entrer dans une spirale de croissance faible et de tensions accrues sur son modèle social.