Un bébé qui pleure. (Image d'illustration)

© REUTERS/David Mdzinarishvili

VIEILLISSEMENT ET CROISSANCE EN BERNE

7 décembre 2025

Moins de naissances, moins d’innovation, moins de prospérité collective… : l’autre facture du crash de la natalité

L’effondrement de la natalité française bouleverse déjà l’équilibre économique : moins d’actifs, plus de dépenses liées au vieillissement et un risque d’éviction massive des investissements d’avenir. Si rien ne change, le pays pourrait entrer dans une spirale de croissance faible et de tensions accrues sur son modèle social.

Bertrand Martinot Go to Bertrand Martinot page

MOTS-CLES

natalité , prospérité , PIB , senior , économie , déclin démographique , Insee , baisse de la natalité

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Martinot image
Bertrand Martinot

Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023. 

