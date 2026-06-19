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En juillet 2019, est survenue aux États-Unis une vague de maladies respiratoires graves liées au vapotage, baptisée EVALI (E-cigarette, or Vaping, product use-Associated Lung Injury) par les autorités sanitaires.
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VAPOTAGE

19 juin 2026

Bien moins dangereuse que les paquets classiques mais loin d’être anodine, la cigarette électronique, un dilemme de santé publique

Le rapport historique du ministre américain de la Santé de 1964 établit un lien de causalité entre le cancer du poumon et le tabagisme. Quatre décennies plus tard, les fabricants de tabac ont été condamnés par la justice américaine pour racket, au motif qu’ils avaient systématiquement trompé le public dans un but lucratif. Il a fallu des décennies pour démontrer que les produits du tabac fumé et inhalés, addictifs et faisant l’objet d’une promotion intensive, provoquaient des maladies pulmonaires, dont le cancer du poumon. Pour l’e-cigarette, il faut rapidement que la question des risques soit tranchée sérieusement.

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MOTS-CLES

vapotage , cigarette électronique , Santé , fumeurs , cancer , Tabac , Covid-19

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Guy-André Pelouze

Guy-André Pelouze est chirurgien à Perpignan.

Passionné par les avancées extraordinaires de sa spécialité depuis un demi siècle, il est resté très attentif aux conditions d'exercice et à l'évolution du système qui conditionnent la qualité des soins.

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