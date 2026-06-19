VAPOTAGE
19 juin 2026
Bien moins dangereuse que les paquets classiques mais loin d’être anodine, la cigarette électronique, un dilemme de santé publique
Le rapport historique du ministre américain de la Santé de 1964 établit un lien de causalité entre le cancer du poumon et le tabagisme. Quatre décennies plus tard, les fabricants de tabac ont été condamnés par la justice américaine pour racket, au motif qu’ils avaient systématiquement trompé le public dans un but lucratif. Il a fallu des décennies pour démontrer que les produits du tabac fumé et inhalés, addictifs et faisant l’objet d’une promotion intensive, provoquaient des maladies pulmonaires, dont le cancer du poumon. Pour l’e-cigarette, il faut rapidement que la question des risques soit tranchée sérieusement.
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THEMATIQUESSanté
Guy-André Pelouze est chirurgien à Perpignan.
Passionné par les avancées extraordinaires de sa spécialité depuis un demi siècle, il est resté très attentif aux conditions d'exercice et à l'évolution du système qui conditionnent la qualité des soins.
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