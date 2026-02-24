POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une vue de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, en marge de la visite du ministre délégué à l'Énergie, suite au lancement de la consultation sur la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE), le 8 novembre 2024.
See image caption
See copyright

SCANDALE ENERGETIQUE

24 février 2026

Modulation imposée à notre nucléaire : derrière la servilité d’EDF, l’insanité du marché européen de l’électricité

Face à un marché de l’électricité européen déséquilibré, le nucléaire français se retrouve asservi par le développement des énergies renouvelables et la rémunération au coût marginal. L’analyse d’EDF révèle un paradoxe : un parc stratégique, coûteux et historiquement performant, subit des ventes à perte, des contraintes de modulation et le financement public quasi-exclusif de ses infrastructures, menaçant la pérennité d’un système électro-énergétique jadis envié.

Photo of André Pellen
André Pellen Go to André Pellen page

7 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

nucléaire , France , Marché européen de l'énergie , EDF , modulation , contraintes , souveraineté

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
André Pellen image
André Pellen

André Pellen est Ingénieur d’exploitation du parc électronucléaire d’EDF en retraite, André Pellen est président du Collectif pour le contrôle des risques radioactifs (CCRR) et membre de Science-Technologies-Actions (STA), groupe d'action pour la promotion des sciences et des technologies.