SCANDALE ENERGETIQUE

24 février 2026

Modulation imposée à notre nucléaire : derrière la servilité d’EDF, l’insanité du marché européen de l’électricité

Face à un marché de l’électricité européen déséquilibré, le nucléaire français se retrouve asservi par le développement des énergies renouvelables et la rémunération au coût marginal. L’analyse d’EDF révèle un paradoxe : un parc stratégique, coûteux et historiquement performant, subit des ventes à perte, des contraintes de modulation et le financement public quasi-exclusif de ses infrastructures, menaçant la pérennité d’un système électro-énergétique jadis envié.