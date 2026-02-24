SCANDALE ENERGETIQUE
Modulation imposée à notre nucléaire : derrière la servilité d’EDF, l’insanité du marché européen de l’électricité
Face à un marché de l’électricité européen déséquilibré, le nucléaire français se retrouve asservi par le développement des énergies renouvelables et la rémunération au coût marginal. L’analyse d’EDF révèle un paradoxe : un parc stratégique, coûteux et historiquement performant, subit des ventes à perte, des contraintes de modulation et le financement public quasi-exclusif de ses infrastructures, menaçant la pérennité d’un système électro-énergétique jadis envié.
André Pellen est Ingénieur d’exploitation du parc électronucléaire d’EDF en retraite, André Pellen est président du Collectif pour le contrôle des risques radioactifs (CCRR) et membre de Science-Technologies-Actions (STA), groupe d'action pour la promotion des sciences et des technologies.
