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Cette photographie montre la scène encore vide avant le début de la conférence d’ouverture de l’événement « AI Now Summit », organisé par le développeur français d’intelligence artificielle Mistral, au Carrousel du Louvre à Paris, le 28 mai 2026.
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ATLANTICO BUSINESS

13 juin 2026

Mistral lève des milliards : et si, pour une fois, l'argent allait au bon endroit ?

La possible valorisation de Mistral AI à 20 milliards de dollars marque un nouveau cap pour la pépite française de l’intelligence artificielle. Au-delà des chiffres, cette levée de fonds témoigne de l’ambition européenne de bâtir une alternative crédible aux géants américains de l’IA.

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MOTS-CLES

économie , business , OpenAI , Arthur Mensch , Intelligence Artificielle , Anthropic , Google , Microsoft , Mistral AI , Nvidia

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

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Christophe Garach

Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.

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