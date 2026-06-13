ATLANTICO BUSINESS
13 juin 2026
Mistral lève des milliards : et si, pour une fois, l'argent allait au bon endroit ?
La possible valorisation de Mistral AI à 20 milliards de dollars marque un nouveau cap pour la pépite française de l’intelligence artificielle. Au-delà des chiffres, cette levée de fonds témoigne de l’ambition européenne de bâtir une alternative crédible aux géants américains de l’IA.
3 min de lecture
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.