APRES 4 ANS DE GUERRE EN UKRAINE

25 février 2026

Entre missiles hypersoniques, armées de bots mais enlisement sur le terrain : la Russie est-elle une superpuissance militaire ou un géant aux pieds d’argile ?

La guerre en Ukraine dure depuis plus de quatre ans désormais. Au long de ce conflit, la Russie a développé un arsenal particulièrement imposant et pourtant, elle continue de stagner sur le terrain.