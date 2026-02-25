APRES 4 ANS DE GUERRE EN UKRAINE
25 février 2026
Entre missiles hypersoniques, armées de bots mais enlisement sur le terrain : la Russie est-elle une superpuissance militaire ou un géant aux pieds d’argile ?
La guerre en Ukraine dure depuis plus de quatre ans désormais. Au long de ce conflit, la Russie a développé un arsenal particulièrement imposant et pourtant, elle continue de stagner sur le terrain.
Cyrille Amoursky est reporter de guerre et a grandi en Ukraine. Dès le début du conflit, il a notamment couvert l'invasion russe pour BFMTV, LCI, Quotidien, Le Parisien, Franc-Tireur.
Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).
