Vue d'un immense site funéraire de soldats russes tués lors de l'intervention militaire en Ukraine, dans la région rurale de Kostroma, le 20 octobre 2025.
APRES 4 ANS DE GUERRE EN UKRAINE

25 février 2026

Entre missiles hypersoniques, armées de bots mais enlisement sur le terrain : la Russie est-elle une superpuissance militaire ou un géant aux pieds d’argile ?

La guerre en Ukraine dure depuis plus de quatre ans désormais. Au long de ce conflit, la Russie a développé un arsenal particulièrement imposant et pourtant, elle continue de stagner sur le terrain.

Photo of Cyrille Amoursky
Photo of Guillaume Lagane
Cyrille Amoursky Go to Cyrille Amoursky page et Guillaume Lagane Go to Guillaume Lagane page

MOTS-CLES

guerre en ukraine , Russie , Vladimir Poutine , missiles hypersoniques , forces armées , défense aérienne

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Cyrille Amoursky image
Cyrille Amoursky

Cyrille Amoursky est reporter de guerre et a grandi en Ukraine. Dès le début du conflit, il a notamment couvert l'invasion russe pour BFMTV, LCI, Quotidien, Le Parisien, Franc-Tireur.

Guillaume Lagane image
Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).

