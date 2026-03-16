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SCRUTIN PARISIEN

16 mars 2026

Municipales à Paris : le camp de Rachida Dati va discuter avec Pierre-Yves Bournazel et rejette la « main tendue » de Sarah Knafo

Radicha Dati, candidate Les Républicains, est arrivée deuxième à l’issue du premier tour des élections municipales à Paris, obtenant 25,46% des suffrages, derrière le socialiste Emmanuel Grégoire, qui a réuni 37,98% des voix.

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MOTS-CLES

municipales 2026 , Paris , Rachida Dati , Pierre-Yves Bournazel , Sarah Knafo , alliance

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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