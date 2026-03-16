SCRUTIN PARISIEN
16 mars 2026
Municipales à Paris : le camp de Rachida Dati va discuter avec Pierre-Yves Bournazel et rejette la « main tendue » de Sarah Knafo
Radicha Dati, candidate Les Républicains, est arrivée deuxième à l’issue du premier tour des élections municipales à Paris, obtenant 25,46% des suffrages, derrière le socialiste Emmanuel Grégoire, qui a réuni 37,98% des voix.
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THEMATIQUESPolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.