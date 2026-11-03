ILLUSIONS ET REALITES

Midterms 26 sous pessimisme : que perçoivent vraiment les Américains de l’état de leur économie ?

Les sondages s’annoncent sombres pour les Républicains à l’approche des élections de mi-mandat du 3 novembre 2026, en grande partie en raison d’un profond pessimisme du public à l’égard de l’économie.