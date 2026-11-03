ILLUSIONS ET REALITES
3 novembre 2026
Midterms 26 sous pessimisme : que perçoivent vraiment les Américains de l’état de leur économie ?
Les sondages s’annoncent sombres pour les Républicains à l’approche des élections de mi-mandat du 3 novembre 2026, en grande partie en raison d’un profond pessimisme du public à l’égard de l’économie.
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A PROPOS DES AUTEURS
Professeur adjoint de sciences politiques, Université de Californie à Irvine
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