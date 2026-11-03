POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des électeurs votent dans un bureau de vote à Portland, dans le Maine, le 3 novembre 2026, lors des élections de mi-mandat. Les Américains qui votent à ces élections décideront qui contrôlera le Congrès pour les deux dernières années de la présidence de Donald Trump, ainsi que des dizaines de postes de gouverneur et des milliers de postes d'élus d'État.
See image caption
See copyright

ILLUSIONS ET REALITES

3 novembre 2026

Midterms 26 sous pessimisme : que perçoivent vraiment les Américains de l’état de leur économie ?

Les sondages s’annoncent sombres pour les Républicains à l’approche des élections de mi-mandat du 3 novembre 2026, en grande partie en raison d’un profond pessimisme du public à l’égard de l’économie.

Photo of Erin Kay Lockwood
Erin Kay Lockwood Go to Erin Kay Lockwood page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Les consommateurs , Inégalité , Vote , L'inflation américaine , Salaires américains , accessibilité , Données des consommateurs , Trump 2.0 , Élections de mi-mandat de 2026

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Erin Kay Lockwood image
Erin Kay Lockwood

Professeur adjoint de sciences politiques, Université de Californie à Irvine

Populaires

1Palm Beach County : une dashcam filme le crash mortel d’un jet privé, neuf morts
2Agirc-Arrco : derrière la réputation de bonne gestion, les failles d’un système paritaire à bout de souffle
3Présidentielle 2027 : ces 9 signaux faibles détectables dans les sondages
4Loi Devaquet, CPE, CIP… ces réformes torpillées par les élèves du passé au détriment de ceux d’aujourd’hui
5Mais pourquoi laisse-t-on le Syndicat de la magistrature porter atteinte à la séparation des pouvoirs ?
6Public voit Kylian M’Bappé largué par Ester Exposito, Closer Marc Lavoine & Adriana Karembeu bientôt mariés; Jennifer Lawrence se ruine la face, Jack Nicholson traine en savates; Georges Clooney & Brad Pitt s’embrouillent, Taylor Swift oscar-magouille
7Vie trop chère malgré la hausse du PIB par habitant ? Ces choses que vos parents pouvaient se payer sans problème mais pour lesquelles vous peinez aujourd’hui