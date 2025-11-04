La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum s'exprime lors de sa conférence de presse quotidienne au Palacio Nacional de Mexico, le 3 novembre 2025, où elle annonce les progrès réalisés dans l'organisation de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026. (Photo : CARL DE SOUZA / AFP)
CHOC NATIONAL
4 novembre 2025
Mexique : l’assassinat d’un maire ravive la colère contre la violence des cartels et fragilise le pouvoir de Claudia Sheinbaum
L’assassinat du maire de Cotija, abattu en pleine célébration de la Fête des morts, a plongé le Mexique dans une nouvelle onde de choc.
