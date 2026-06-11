PRESIDENTIELLE 2027
11 juin 2026
Méthode Saint-Ouen ou stratégie Saint-Denis : qui gagnera l'assaut des gauches sur les quartiers populaires ?
Ce mardi matin, Karim Bouamrane perdait la présidence de Plaine Commune face au maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko. Quelques heures plus tard, il annonçait sa candidature à la présidentielle. Saint-Ouen contre Saint-Denis, PS contre LFI, deux villes collées l'une à l'autre, mêmes habitants, mêmes problèmes — et une gauche qui se déchire. Le microcosme du 93 comme miroir grossissant de l'impasse nationale.
10 min de lecture
Virginie Martin est une politologue française. Elle est créatrice et présidente du Think Tank Different, laboratoire politique créé en 2012.
Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.
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