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PRESIDENTIELLE 2027

11 juin 2026

Méthode Saint-Ouen ou stratégie Saint-Denis : qui gagnera l'assaut des gauches sur les quartiers populaires ?

Ce mardi matin, Karim Bouamrane perdait la présidence de Plaine Commune face au maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko. Quelques heures plus tard, il annonçait sa candidature à la présidentielle. Saint-Ouen contre Saint-Denis, PS contre LFI, deux villes collées l'une à l'autre, mêmes habitants, mêmes problèmes — et une gauche qui se déchire. Le microcosme du 93 comme miroir grossissant de l'impasse nationale.

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MOTS-CLES

France , présidentielle , gauche , LFI , Karim Bouamrane , Jean-Luc Mélenchon , Olivier Faure , Politique , Bally Bagayoko

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Virginie Martin

Virginie Martin est une politologue française. Elle est créatrice et présidente du Think Tank Different, laboratoire politique créé en 2012.

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Paul Cébille

Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.

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