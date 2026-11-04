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Une personne, dont on ne distingue que la silhouette, saute depuis un rivage rocheux dans la mer Méditerranée, par une journée ensoleillée, à Nice, le 22 août 2026.
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TRANSITION

4 novembre 2026

Mers plus chaudes et systèmes de pression changeants : les signes qui suggèrent que le climat méditerranéen se « tropicalise »

Au cours des dernières décennies, les climats du bassin méditerranéen ont commencé à montrer des signes de tropicalisation : un processus de transition vers un climat tropical.

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MOTS-CLES

Méditerranée , réchauffement climatique , climat , environnement , europe

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Javier Martín Vide

Javier Martín Vide est est professeur titulaire de géographie physique et directeur de l'Institut de recherche sur l'eau (IdRA) de l'Université de Barcelone. Membre de l'Académie royale des sciences et des arts de Barcelone, et membre correspondant de l'Académie des sciences de Malaga ainsi que de l'Académie royale des sciences d'outre-mer de Belgique.