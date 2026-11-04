Javier Martín Vide est est professeur titulaire de géographie physique et directeur de l'Institut de recherche sur l'eau (IdRA) de l'Université de Barcelone. Membre de l'Académie royale des sciences et des arts de Barcelone, et membre correspondant de l'Académie des sciences de Malaga ainsi que de l'Académie royale des sciences d'outre-mer de Belgique.