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Le robot d'assistance à domicile « Human Support Robot (HSR) » du constructeur automobile japonais Toyota Motor lors d'une démonstration au salon annuel des soins et de la réadaptation à domicile de Tokyo.
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SANTE

17 mai 2026

Même au Japon, les robots sont encore loin d'être des soignants à part entière et voici pourquoi

Malgré des décennies d’investissements et des ambitions politiques fortes face au vieillissement de la population, les robots peinent à s’adapter aux réalités imprévisibles des soins humains.

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robots , robotique , santé , science , innovations , médecins , médecine , nouvelles technologies , progrès , Japon , Asie , Intelligence Artificielle , IA

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Giulia De Togni

Giulia De Togni est chercheuse associée à l"École des sciences de la santé des populations au sein de l'Université d'Édimbourg.

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