SANTE
17 mai 2026
Même au Japon, les robots sont encore loin d'être des soignants à part entière et voici pourquoi
Malgré des décennies d’investissements et des ambitions politiques fortes face au vieillissement de la population, les robots peinent à s’adapter aux réalités imprévisibles des soins humains.
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A PROPOS DES AUTEURS
Giulia De Togni est chercheuse associée à l"École des sciences de la santé des populations au sein de l'Université d'Édimbourg.
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A PROPOS DES AUTEURS
Giulia De Togni est chercheuse associée à l"École des sciences de la santé des populations au sein de l'Université d'Édimbourg.