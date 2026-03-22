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La Première ministre italienne Giorgia Meloni et le Premier ministre hongrois Viktor Orban arrivent lors du sommet de l'UE à Bruxelles, le 19 mars 2026.
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IMMIGRATION

22 mars 2026

Meloni mène les efforts pour contrôler les frontières européennes face au chaos au Moyen-Orient

Alors que les tensions au Moyen-Orient ravivent le spectre d’une nouvelle crise migratoire, plusieurs dirigeants européens, emmenés par Giorgia Meloni, tentent de replacer la question du contrôle des frontières au cœur de l’agenda de l’UE.

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MOTS-CLES

europe , immigration , Italie , Union européenne , Guerre en Iran , migrants , réfugiés , frontières , Giorgia Meloni , Iran , Allemagne

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Michael Curzon

Michael Curzon est un rédacteur d'actualités pour The European Conservative, basé dans les Midlands en Angleterre. Il est également rédacteur en chef de Bournbrook Magazine, qu'il a fondé en 2019, et a précédemment écrit pour l'Express Online de Londres. Son compte Twitter est @MichaelWCurzon.

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