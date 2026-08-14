POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Donald Trump rencontre Mohammed ben Salmane, dans le Bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, le 18 novembre 2025.
See image caption
See copyright

DIPLOMATIE

14 août 2026

MBS, l’homme clé du futur Proche-Orient

Alors que Donald Trump semble multiplier les revirements sur l’Iran et Gaza, une réalité s’impose : au Proche-Orient, Washington ne décide plus seul. Recep Tayyip Erdoğan, Benjamin Netanyahou, l’émir du Qatar et surtout Mohammed ben Salmane (MBS) disposent chacun de leviers dont la Maison-Blanche ne peut faire abstraction.

Photo of Dov Zerah
Dov Zerah Go to Dov Zerah page

8 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

MBS , Mohammed ben Salmane , Arabie Saoudite , israël , États-Unis , Donald Trump , argent , pétrodollars , pétrole , énergie , Hamas , Qatar , guerre , paix , négociations , Iran , Guerre en Iran

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Dov Zerah image
Dov Zerah
Ancien directeur général de l'AFD

Ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), Dov ZERAH a été directeur des Monnaies et médailles. Ancien directeur général de l'Agence française de développement (AFD), il a également été président de Proparco, filiale de l’AFD spécialisée dans le financement du secteur privé et censeur d'OSEO.

Auteur de sept livres et de très nombreux articles, Dov ZERAH a enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), à l’ENA, ainsi qu’à l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). Conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine de 2008 à 2014, et à nouveau depuis 2020. Administrateur du Consistoire de Paris de 1998 à 2006 et de 2010 à 2018, il en a été le président en 2010.

Populaires

1Annulation de la dette détenue par les banques centrales : là où Jean-Luc Mélenchon a… 100% raison, là où il a 1000 fois tort
2Terrorisme, psychiatrie ou manip… que se cache-t-il vraiment derrière la multiplication des attaques au couteau ?
3Séisme au Japon : comment la chaleur extrême a transformé un tremblement de terre en une seconde catastrophe
4Derrière les emplois fictifs à la RATP, l’immense hypocrisie collective française sur le vrai coût de la démocratie
5Et si on disposait bientôt de la technologie nécessaire pour atteindre d'autres systèmes stellaires ?
6Canicule : ces cinq aliments qui peuvent permettre aux enfants de rester hydratés
7Politiques ou administrations, qui est le plus dysfonctionnel ? Le cas Darmanin