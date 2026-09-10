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Cette image, diffusée par l'Agence spatiale européenne (ESA) et prise par le télescope spatial Hubble (NASA/ESA), montre la galaxie NGC 1052-DF2, qui a perdu la majeure partie, voire la totalité, de sa matière noire.
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DETECTEUR LZ

10 septembre 2026

Matière noire : un signal inédit détecté sous terre relance la traque des particules invisibles

Le 16 juin 2023, le détecteur LZ, enfoui à 1 500 mètres sous une mine du Dakota, a enregistré un événement d'une énergie inhabituelle, 248 keV, qui colle aux prédictions théoriques sur les particules massives interagissant faiblement (WIMPs), candidates historiques à la matière noire. Deux ans d'analyse en aveugle plus tard, l'équipe rend l'anomalie publique, tout en rappelant qu'un niveau de confiance de 3-sigma reste très loin du seuil de 5-sigma exigé pour parler de découverte. Ana Alter détaille ce que révèle ce signal unique, pourquoi la prudence s'impose encore et ce qu'attendent les expériences concurrentes italienne et chinoise.

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MOTS-CLES

science , espace , galaxie , univers , matière noire , Signal , anomalie , artefact , chercheurs , xénon , xénon liquide , Chine , Italie , particules

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Anna Alter

Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche. 