DETECTEUR LZ

Matière noire : un signal inédit détecté sous terre relance la traque des particules invisibles

Le 16 juin 2023, le détecteur LZ, enfoui à 1 500 mètres sous une mine du Dakota, a enregistré un événement d'une énergie inhabituelle, 248 keV, qui colle aux prédictions théoriques sur les particules massives interagissant faiblement (WIMPs), candidates historiques à la matière noire. Deux ans d'analyse en aveugle plus tard, l'équipe rend l'anomalie publique, tout en rappelant qu'un niveau de confiance de 3-sigma reste très loin du seuil de 5-sigma exigé pour parler de découverte. Ana Alter détaille ce que révèle ce signal unique, pourquoi la prudence s'impose encore et ce qu'attendent les expériences concurrentes italienne et chinoise.