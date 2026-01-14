POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Cette capture vidéo, réalisée le 13 janvier 2026 à partir d'images UGC publiées sur les réseaux sociaux le 10 janvier 2026, montre des affrontements à Mashhad, dans le nord-est de l'Iran.

©

Cette capture vidéo, réalisée le 13 janvier 2026 à partir d'images UGC publiées sur les réseaux sociaux le 10 janvier 2026, montre des affrontements à Mashhad, dans le nord-est de l'Iran.

REPRESSION DU REGIME IRANIEN

14 janvier 2026

Massacre en Iran : la part vérifiée, la part d’incertitude

La répression des manifestations en Iran a franchi un seuil d’une violence inédite. Selon Iran International, média basé à l’étranger et disposant d’un vaste réseau de sources sur le terrain, le nombre de morts pourrait atteindre 12 000 personnes.

Photo of Hirbod Dehghani-Azar
Hirbod Dehghani-Azar Go to Hirbod Dehghani-Azar page

10 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Iran , Moyen-Orient , Opposition , répression , Massacres , Téhéran , Reza Pahlavi , manifestations

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Hirbod Dehghani-Azar image
Hirbod Dehghani-Azar

Hirbod Dehghani-Azar est avocat. Il est Ancien Membre du Conseil de l'Ordre - Ancien Membre du Conseil National des Barreaux – Ancien Directeur de l’Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation, Médiateur - Formateur - Ambassadeur de l'amiable, Il obtient le Prix de la Laïcité 2023 dans la catégorie internationale. Il préside l’association Norouz (https://norouz.org/) qui accompagne le mouvement « Femme Vie Liberté » pour une nouvelle ère en Iran.