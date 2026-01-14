Massacre en Iran : la part vérifiée, la part d’incertitude

Hirbod Dehghani-Azar est avocat. Il est Ancien Membre du Conseil de l'Ordre - Ancien Membre du Conseil National des Barreaux – Ancien Directeur de l’Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation, Médiateur - Formateur - Ambassadeur de l'amiable, Il obtient le Prix de la Laïcité 2023 dans la catégorie internationale. Il préside l’association Norouz (https://norouz.org/) qui accompagne le mouvement « Femme Vie Liberté » pour une nouvelle ère en Iran.