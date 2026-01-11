2026

11 janvier 2026

Martin Gurri : "La démocratie libérale n’a pas su s’extraire de la réalité du XXe siècle"

Entre chute de dictatures, fragilisation des régimes autoritaires, crise profonde de la démocratie libérale et recomposition accélérée des rapports de force mondiaux, l’année 2026 s’annonce comme celle de toutes les turbulences. Pour Martin Gurri, l'ancien analyste de la CIA et penseur majeur de la crise de légitimité des institutions occidentales, nous sommes entrés dans une phase de désordre durable. De l’Iran aux États-Unis, de l’Europe à la Chine, le monde bascule dans une ère où les anciennes structures du XXe siècle ne tiennent plus, sans que de nouvelles aient encore émergé.