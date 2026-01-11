©
Le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine discutent et posent pour les photographes après leur arrivée à la base militaire conjointe Elmendorf-Richardson d'Anchorage, en Alaska, le 15 août 2025, pour un sommet américano-russe sur l'Ukraine.
11 janvier 2026
Martin Gurri : "La démocratie libérale n’a pas su s’extraire de la réalité du XXe siècle"
Entre chute de dictatures, fragilisation des régimes autoritaires, crise profonde de la démocratie libérale et recomposition accélérée des rapports de force mondiaux, l’année 2026 s’annonce comme celle de toutes les turbulences. Pour Martin Gurri, l'ancien analyste de la CIA et penseur majeur de la crise de légitimité des institutions occidentales, nous sommes entrés dans une phase de désordre durable. De l’Iran aux États-Unis, de l’Europe à la Chine, le monde bascule dans une ère où les anciennes structures du XXe siècle ne tiennent plus, sans que de nouvelles aient encore émergé.
Martin Gurri est un analyste, spécialiste de l’exploitation des "informations publiquement accessibles" ("open media"). Il a travaillé plusieurs années pour la CIA. Il écrit désormais sur le blog The Fifth Wave. Il est l'auteur de The Revolt of The Public and the Crisis of Authority in the New Millennium (Stripe Press, 2014).
