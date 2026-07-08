POURVOI EN CASSATION

Marine Le Pen, entre la force tranquille… et le flou

« Ce soir je suis candidate à l’élection présidentielle ». Comme une évidence, Marine Le Pen a annoncé sur TF1 qu’en dépit de sa condamnation, c’est bien elle, et non Jordan Bardella qui briguera les suffrages des Français lors de l’élection présidentielle du printemps prochain.