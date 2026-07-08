POURVOI EN CASSATION
8 juillet 2026
Marine Le Pen, entre la force tranquille… et le flou
« Ce soir je suis candidate à l’élection présidentielle ». Comme une évidence, Marine Le Pen a annoncé sur TF1 qu’en dépit de sa condamnation, c’est bien elle, et non Jordan Bardella qui briguera les suffrages des Français lors de l’élection présidentielle du printemps prochain.
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Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).
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Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).