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Marine Le Pen pose avant une interview lors du journal télévisé de TF1, à la suite du verdict de son procès en appel concernant le détournement de fonds européens, le 7 juillet 2026.
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POURVOI EN CASSATION

8 juillet 2026

Marine Le Pen, entre la force tranquille… et le flou

« Ce soir je suis candidate à l’élection présidentielle ». Comme une évidence, Marine Le Pen a annoncé sur TF1 qu’en dépit de sa condamnation, c’est bien elle, et non Jordan Bardella qui briguera les suffrages des Français lors de l’élection présidentielle du printemps prochain.

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MOTS-CLES

Marine le Pen , Jordan Bardella , procès , Rassemblement National , élection présidentielle 2027 , Cour de cassation

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Anita Hausser

Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015). 