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Une écharpe officielle de maire
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SENTIMENT DE TOUTE-PUISSANCE

26 juin 2026

Mariages blancs : mais pourquoi les magistrats se croient-ils plus forts que le législateur ?

Face à la condamnation de la mairie de Chessy et au renvoi devant la justice pénale du maire de Béziers, Robert Ménard, pour avoir refusé de célébrer des mariages impliquant des personnes sous OQTF, le groupe UDR à l’Assemblée a proposé une loi pour durcir les textes en vigueur. Problème : même votée, la loi risque de ne pas être applicable.

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MOTS-CLES

OQTF , Conseil constitutionnel , maire , Mairie Chessy , Mariages blancs , immigration , Constitution , Robert Ménard

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Auboin

Michel Aubouin est ancien préfet et ancien directeur de l’intégration. Il a notamment publié "Quarante ans dans les cités", aux éditions Presses de la cité. 

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Kamel Ouail

Kamel Ouail est Président de l'Association contre les mariages gris et les bébés papiers (ACMGBP)