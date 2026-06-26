SENTIMENT DE TOUTE-PUISSANCE

26 juin 2026

Mariages blancs : mais pourquoi les magistrats se croient-ils plus forts que le législateur ?

Face à la condamnation de la mairie de Chessy et au renvoi devant la justice pénale du maire de Béziers, Robert Ménard, pour avoir refusé de célébrer des mariages impliquant des personnes sous OQTF, le groupe UDR à l’Assemblée a proposé une loi pour durcir les textes en vigueur. Problème : même votée, la loi risque de ne pas être applicable.