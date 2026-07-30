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Marché noir du médicament miracle contre l'obésité : la ruée qui inquiète

Avant même d'avoir obtenu son autorisation de mise sur le marché, le rétatrutide fait déjà l'objet d'un commerce clandestin à l'échelle mondiale. Des produits vendus comme des copies de cette molécule circulent sur Internet, au mépris des règles sanitaires. Derrière la promesse d'une perte de poids spectaculaire se cachent pourtant des risques majeurs pour les patients et un défi inédit pour les autorités de santé.