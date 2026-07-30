DERIVE
30 juillet 2026
Marché noir du médicament miracle contre l'obésité : la ruée qui inquiète
Avant même d'avoir obtenu son autorisation de mise sur le marché, le rétatrutide fait déjà l'objet d'un commerce clandestin à l'échelle mondiale. Des produits vendus comme des copies de cette molécule circulent sur Internet, au mépris des règles sanitaires. Derrière la promesse d'une perte de poids spectaculaire se cachent pourtant des risques majeurs pour les patients et un défi inédit pour les autorités de santé.
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MOTS-CLESobésité , dérive , Médicaments , Santé , France , inquietude
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Docteur en pharmacie et membre de l’Académie nationale de Pharmacie.
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Docteur en pharmacie et membre de l’Académie nationale de Pharmacie.