LA PAILLE ET LA POUTRE

11 novembre 2025

Manips sur fonds publics : ce que le scandale de la BBC révèle du champ de bataille de l’information dans les démocraties occidentales

Le scandale qui secoue la BBC met en lumière bien plus qu’une simple affaire de montage douteux sur un discours de Donald Trump. Il révèle une crise profonde au sein des médias publics occidentaux, accusés de dérives idéologiques et de perte de neutralité. Alors que la confiance du public s’effondre, ce séisme britannique résonne jusqu’en France, où Radio France et France Télévisions sont à leur tour pointés du doigt.