L'entrée de la BBC à Londres le 10 novembre 2025.
© HENRY NICHOLLS / AFP
LA PAILLE ET LA POUTRE
11 novembre 2025
Manips sur fonds publics : ce que le scandale de la BBC révèle du champ de bataille de l’information dans les démocraties occidentales
Le scandale qui secoue la BBC met en lumière bien plus qu’une simple affaire de montage douteux sur un discours de Donald Trump. Il révèle une crise profonde au sein des médias publics occidentaux, accusés de dérives idéologiques et de perte de neutralité. Alors que la confiance du public s’effondre, ce séisme britannique résonne jusqu’en France, où Radio France et France Télévisions sont à leur tour pointés du doigt.
21 min de lecture
Brice Couturier est journaliste. Il a été rédacteur en chef du Monde des débats et collabore au Point. Il est l'une des voix de France Culture, où il présente chaque jour "Le tour du monde des idées". Il est notamment l'auteur du très remarqué Macron, un président philosophe (Éditions de l'Observatoire, 2017).
Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.
Populaires
Brice Couturier est journaliste. Il a été rédacteur en chef du Monde des débats et collabore au Point. Il est l'une des voix de France Culture, où il présente chaque jour "Le tour du monde des idées". Il est notamment l'auteur du très remarqué Macron, un président philosophe (Éditions de l'Observatoire, 2017).
Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.