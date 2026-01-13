POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une manifestante a le visage peint aux couleurs du drapeau iranien et avec le mot « Iran » lors d'une manifestation de soutien aux rassemblements de masse dénonçant la république islamique en Iran à Paris, le 11 janvier 2026.

©

Une manifestante a le visage peint aux couleurs du drapeau iranien et avec le mot « Iran » lors d'une manifestation de soutien aux rassemblements de masse dénonçant la république islamique en Iran à Paris, le 11 janvier 2026.

POINT DE NON RETOUR ?

13 janvier 2026

Manifestations en Iran : ces enquêtes qui montrent que les Iraniens s’accordent plus sur la nécessité de changer le régime que sur la suite

Les Iraniens sont prêts à payer un prix terrible pour le changement politique, la République islamique réprimant systématiquement les manifestations par la violence et des massacres. Depuis le début des manifestations le 28 décembre, le nombre de morts aurait dépassé les 500, et plus de 10 000 personnes auraient été arrêtées. Selon les dernières informations, ce bilan serait bien plus lourd.

Photo of Ammar Maleki
Photo of Pooyan Tamimi Arab
Ammar Maleki Go to Ammar Maleki page et Pooyan Tamimi Arab Go to Pooyan Tamimi Arab page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Ammar Maleki image
Ammar Maleki

Les recherches d'Ammar Maleki portent sur deux domaines distincts : les différences interculturelles et la gouvernance démocratique. Il s'intéresse à l'étude des relations et des interactions entre la culture sociétale et le cadre institutionnel de la gouvernance démocratique.

Pooyan Tamimi Arab image
Pooyan Tamimi Arab

Pooyan Tamimi Arab est professeur associé d'études laïques et religieuses, membre de la Jeune Académie de l'Académie royale néerlandaise des arts et des sciences et membre de GAMAAN. Il est le chercheur principal du projet NWO Vidi intitulé « La transition laïque de l'Iran : une approche mixte de la non-religion et de l'athéisme dans une république islamique » (2025-2030).

Populaires

1Et l’impact des tarifs Trump sur la réindustrialisation de l’Amérique est… exactement celui qu’on pouvait attendre
2BP et Shell se retirent du marché des énergies renouvelables après y avoir perdu des milliards et voilà ce que ça révèle des discours officiels sur la transition énergétique
3Taxe carbone européenne : à peine entrée en vigueur le 1er janvier que Paris et Rome bataillent pour des dérogations
4Massacres en Iran : la Chine et la Russie peuvent-elles encore sauver le régime des Mollahs ?
5« Spectacle de merde » : pour The Economist, la paralysie budgétaire de la France résume « l’ineptie collective de sa classe politique »
6Déni de révolte des Iraniens : la fin de l’Histoire (telle que l’imagine la gauche) n’aura pas lieu
7Procès en appel de Marine Le Pen : voilà pourquoi la justice peinera à se prononcer sereinement (et à qui on le doit…)