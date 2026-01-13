POINT DE NON RETOUR ?

13 janvier 2026

Manifestations en Iran : ces enquêtes qui montrent que les Iraniens s’accordent plus sur la nécessité de changer le régime que sur la suite

Les Iraniens sont prêts à payer un prix terrible pour le changement politique, la République islamique réprimant systématiquement les manifestations par la violence et des massacres. Depuis le début des manifestations le 28 décembre, le nombre de morts aurait dépassé les 500, et plus de 10 000 personnes auraient été arrêtées. Selon les dernières informations, ce bilan serait bien plus lourd.