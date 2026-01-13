©
Une manifestante a le visage peint aux couleurs du drapeau iranien et avec le mot « Iran » lors d'une manifestation de soutien aux rassemblements de masse dénonçant la république islamique en Iran à Paris, le 11 janvier 2026.
POINT DE NON RETOUR ?
13 janvier 2026
Manifestations en Iran : ces enquêtes qui montrent que les Iraniens s’accordent plus sur la nécessité de changer le régime que sur la suite
Les Iraniens sont prêts à payer un prix terrible pour le changement politique, la République islamique réprimant systématiquement les manifestations par la violence et des massacres. Depuis le début des manifestations le 28 décembre, le nombre de morts aurait dépassé les 500, et plus de 10 000 personnes auraient été arrêtées. Selon les dernières informations, ce bilan serait bien plus lourd.
Les recherches d'Ammar Maleki portent sur deux domaines distincts : les différences interculturelles et la gouvernance démocratique. Il s'intéresse à l'étude des relations et des interactions entre la culture sociétale et le cadre institutionnel de la gouvernance démocratique.
Pooyan Tamimi Arab est professeur associé d'études laïques et religieuses, membre de la Jeune Académie de l'Académie royale néerlandaise des arts et des sciences et membre de GAMAAN. Il est le chercheur principal du projet NWO Vidi intitulé « La transition laïque de l'Iran : une approche mixte de la non-religion et de l'athéisme dans une république islamique » (2025-2030).
