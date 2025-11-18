POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Des femmes chrétiennes se réunissent pour préparer un repas dans un camp de personnes déplacées installé à l'école primaire Pilot, après que leurs maisons ont été incendiées à Mangu le 2 février 2024, suite à des affrontements religieux survenus après plusieurs semaines de violences intercommunautaires et de troubles dans l'État du Plateau.

Des femmes chrétiennes se réunissent pour préparer un repas dans un camp de personnes déplacées installé à l'école primaire Pilot, après que leurs maisons ont été incendiées à Mangu le 2 février 2024, suite à des affrontements religieux survenus après plusieurs semaines de violences intercommunautaires et de troubles dans l'État du Plateau.

© AFP or licensors

DANGER IGNORE

18 novembre 2025

Mali : l’Europe sous la menace d’un Emirat djihadiste décentralisé au coeur de l’Afrique de l’Ouest

Alors que l’Afrique de l’Ouest bascule dans une recomposition djihadiste accélérée, le Nigeria — première puissance démographique du continent — s’enfonce dans une spirale de massacres confessionnels presque totalement occultée en Europe.

Photo of Loup Viallet
Loup Viallet Go to Loup Viallet page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Loup Viallet image
Loup Viallet

Loup Viallet est spécialiste en économie internationale et en géopolitique africaine. Il est l’auteur de La fin du franc CFA (2020) et Après la paix (2021).