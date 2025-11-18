Des femmes chrétiennes se réunissent pour préparer un repas dans un camp de personnes déplacées installé à l'école primaire Pilot, après que leurs maisons ont été incendiées à Mangu le 2 février 2024, suite à des affrontements religieux survenus après plusieurs semaines de violences intercommunautaires et de troubles dans l'État du Plateau.
18 novembre 2025
Mali : l’Europe sous la menace d’un Emirat djihadiste décentralisé au coeur de l’Afrique de l’Ouest
Alors que l’Afrique de l’Ouest bascule dans une recomposition djihadiste accélérée, le Nigeria — première puissance démographique du continent — s’enfonce dans une spirale de massacres confessionnels presque totalement occultée en Europe.
Loup Viallet est spécialiste en économie internationale et en géopolitique africaine. Il est l’auteur de La fin du franc CFA (2020) et Après la paix (2021).
