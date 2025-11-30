AUTO-FLAGELLATION

30 novembre 2025

Malédiction des enfants gâtés : quand l’Occident oublie les rudes défis surmontés sur le chemin de la prospérité

Alors que l’Occident bénéficie d’un niveau de liberté et de prospérité sans précédent dans l’histoire de l'humanité, la critique de son propre modèle n’a jamais été aussi virulente. Pour le philosophe belge Maarten Boudry, cette auto-flagellation témoigne d’une « malédiction des enfants gâtés » : une société qui oublie les épreuves, la misère et les combats qui ont permis son essor. Une thèse que Christophe de Voogd éclaire en retraçant les racines historiques, culturelles et politiques de cet étonnant paradoxe.