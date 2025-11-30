Un manifestant brandit une banderole contre le capitalisme.
30 novembre 2025
Malédiction des enfants gâtés : quand l’Occident oublie les rudes défis surmontés sur le chemin de la prospérité
Alors que l’Occident bénéficie d’un niveau de liberté et de prospérité sans précédent dans l’histoire de l'humanité, la critique de son propre modèle n’a jamais été aussi virulente. Pour le philosophe belge Maarten Boudry, cette auto-flagellation témoigne d’une « malédiction des enfants gâtés » : une société qui oublie les épreuves, la misère et les combats qui ont permis son essor. Une thèse que Christophe de Voogd éclaire en retraçant les racines historiques, culturelles et politiques de cet étonnant paradoxe.
Christophe de Voogd est historien, spécialiste de rhétorique politique et président du Conseil scientifique et d'évaluation de la Fondapol. Son dernier ouvrage publié est Victoire populiste aux Pays-Bas, spécificité nationale ou paradigme européen (Fondapol, 2024).
