Best-Of du 9 au 15 août

Personne âgée. (Image d'illustration)
Personne âgée. (Image d'illustration) © MIGUEL MEDINA / AFP
Maladie

Maladie inflammatoire chronique de l’intestin : un probable facteur accélérateur de la démence

Les chercheurs ont suivi 111 personnes avec démence à qui l’on a ensuite diagnostiqué une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) et les ont comparées à 1 110 patients de démence sans MICI, similaires par l’âge, le sexe et les antécédents. Après le diagnostic intestinal, leurs scores au test cognitif standard (MMSE) baissent plus vite, d’environ un point supplémentaire par an. Cela plaide pour un suivi rapproché et une prise en charge anti-inflammatoire rigoureuse.

avec Jonas F. Ludvigsson etHong XuetIris Mikulic
author imageJonas F. Ludvigsson

Professeur, Département d’épidémiologie médicale et de biostatistique, Karolinska Institute

author imageHong Xu

Professeur assistant, Division de gériatrie clinique, Karolinska Institute

author imageIris Mikulic

Assistante de recherche, Département de neurobiologie, sciences des soins et société, Karolinska Institute

