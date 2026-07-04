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Le président américain Donald Trump prononce un discours lors des célébrations de la fête de l’Indépendance au mémorial national du mont Rushmore, à Keystone, dans le Dakota du Sud, le 3 juillet 2026.
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MALAISE

4 juillet 2026

Make America Great Again ? L’humeur des Américains raconte une tout autre histoire à l’occasion des 250 ans des États-Unis

En ce 4 juillet 2026, les États-Unis célèbrent leur 250e anniversaire dans un climat de doute historique : 69 % des citoyens rejettent la trajectoire du pays selon les dernières données globales. Rupture inédite ou écho des crises cycliques qui ont marqué les précédents jalons de 1876 et 1976 ?

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MOTS-CLES

États-Unis , Politique , 4 Juillet , américains , rêve américain

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Dominique Simonnet
Journaliste

Journaliste, écrivain et théoricien de l'écologisme, Dominique Simonnet est l'auteur de nombreux essais et romans.  Avec Nicolas Bacharan, il a également signé deux essais sur les Etats-Unis aux Editions Perrin: "11 septembre, le jour du chaos", et "Le guide des élections américaines".

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James Carafano

James Carafano est directeur du Douglas and Sarah Allison Center for Foreign Policy Studies et vice-président du Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute for International Studies de la Heritage Foundation. Carafano est également professeur adjoint à l'Institute of World Politics.

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Anne Kraatz

Anne Kraatz est une historienne française.