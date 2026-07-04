MALAISE

Make America Great Again ? L’humeur des Américains raconte une tout autre histoire à l’occasion des 250 ans des États-Unis

En ce 4 juillet 2026, les États-Unis célèbrent leur 250e anniversaire dans un climat de doute historique : 69 % des citoyens rejettent la trajectoire du pays selon les dernières données globales. Rupture inédite ou écho des crises cycliques qui ont marqué les précédents jalons de 1876 et 1976 ?