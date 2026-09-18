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Gabriel Attal, candidat du parti de centre droit Renaissance à l'élection présidentielle française de 2027, prononce un discours sur l'avenir de l'Europe dans les locaux de l'entreprise aérospatiale Latitude à Reims, dans le nord-est de la France, le 17 septembre 2026.
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ANALYSE

18 septembre 2026

Mais qui pense encore quoi de l’Europe dans le bloc central ?

Gabriel Attal a présenté ce jeudi à Reims son projet des "Etats-Unis d'Europe" : un noyau dur de huit à douze pays, un saut fédéral sur l'économie, une gouvernance propre. Vingt-quatre heures après le discours sur l'état de l'Union d'Ursula von der Leyen, l'ancien Premier ministre relance une question que le bloc central évite depuis des années : jusqu'où veut-il vraiment aller dans l'intégration européenne ?

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MOTS-CLES

europe , Union-Européenne , États-Unis d'Europe , Gabriel Attal , bloc central , Europe fédérale , Ursula von der Leyen

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Virginie Martin

Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Virginie Martin est également co-fondatrice du Spirales Institut.

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