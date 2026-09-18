ANALYSE

Mais qui pense encore quoi de l’Europe dans le bloc central ?

Gabriel Attal a présenté ce jeudi à Reims son projet des "Etats-Unis d'Europe" : un noyau dur de huit à douze pays, un saut fédéral sur l'économie, une gouvernance propre. Vingt-quatre heures après le discours sur l'état de l'Union d'Ursula von der Leyen, l'ancien Premier ministre relance une question que le bloc central évite depuis des années : jusqu'où veut-il vraiment aller dans l'intégration européenne ?