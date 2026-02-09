POLITIQUE
De plus en plus de médias dénoncent des campagnes de désinformation et accusent des médias concurrents de propager de fausses informations, des fake news.
COMBATTANTS POUR LA DEMOCRATIE OU CENSEURS SUR FONDS PUBLICS ?

9 février 2026

Mais qui finance les "définanceurs" ? Analyse approfondie du Global Disinformation Index

Le GDI se prétend « indépendant », mais s'il dépend de financements provenant de gouvernements et d'institutions publiques comme la Commission européenne, de quelle indépendance s'agit-il ?

Photo of John Rosenthal
John Rosenthal Go to John Rosenthal page

7 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
John Rosenthal image
John Rosenthal

John Rosenthal est un journaliste et commentateur politique spécialisé dans les affaires européennes.