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Président Donald Trump. (Image d'illustration)
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BALANCE

7 novembre 2026

Mais qu'est-ce que Trump est réellement en train de négocier avec Poutine et comment l'Europe reste divisée ?

En cherchant un accord avec Vladimir Poutine sur l’Ukraine, Donald Trump pourrait ouvrir une négociation sur l’ensemble de la sécurité européenne. Au risque de voir les Européens subir des choix décidés sans eux.

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MOTS-CLES

trump , Guerre en Ukraine , Vladimir Poutine , OTAN , États-Unis , Moscou , poutine

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.

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