BALANCE
7 novembre 2026
Mais qu'est-ce que Trump est réellement en train de négocier avec Poutine et comment l'Europe reste divisée ?
En cherchant un accord avec Vladimir Poutine sur l’Ukraine, Donald Trump pourrait ouvrir une négociation sur l’ensemble de la sécurité européenne. Au risque de voir les Européens subir des choix décidés sans eux.
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THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
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