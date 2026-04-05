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Le président russe Vladimir Poutine serre la main du président biélorusse Alexandre Loukachenko lors de leur rencontre en marge du sommet informel des dirigeants de la Communauté des États indépendants (CEI) à Saint-Pétersbourg, le 21 décembre 2025.
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BRUIT DES BOTTES

5 avril 2026

Mais pourquoi Loukachenko a-t-il donné l’ordre à l’armée biélorusse de se préparer à entrer en guerre ?

L’annonce d’Alexandre Loukachenko ordonnant à l’armée biélorusse de se préparer à la guerre, sur fond de menace supposée venant de la Pologne ou de la Lituanie, suscite scepticisme et interrogations. Derrière cette rhétorique, le dirigeant biélorusse semble surtout poursuivre une stratégie d’équilibre délicat entre Vladimir Poutine et les Occidentaux, notamment les États-Unis de Donald Trump, tout en ménageant une opinion publique largement hostile à toute entrée en guerre.

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MOTS-CLES

Alexandre Loukachenko , Russie , Biélorussie , armée , guerre , guerre en ukraine , alliés , Kremlin , Moscou , Vladimir Poutine , ukraine , Pologne , lituanie

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.