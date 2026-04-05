BRUIT DES BOTTES

5 avril 2026

Mais pourquoi Loukachenko a-t-il donné l’ordre à l’armée biélorusse de se préparer à entrer en guerre ?

L’annonce d’Alexandre Loukachenko ordonnant à l’armée biélorusse de se préparer à la guerre, sur fond de menace supposée venant de la Pologne ou de la Lituanie, suscite scepticisme et interrogations. Derrière cette rhétorique, le dirigeant biélorusse semble surtout poursuivre une stratégie d’équilibre délicat entre Vladimir Poutine et les Occidentaux, notamment les États-Unis de Donald Trump, tout en ménageant une opinion publique largement hostile à toute entrée en guerre.