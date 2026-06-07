REVOLUTION TECHNOLOGIQUE
7 juin 2026
Mais à quoi joue Anthropic ?
Alors que le patron d’Anthropic appelle à envisager une pause dans la course à l’intelligence artificielle afin d’éviter une perte de contrôle des systèmes les plus avancés, les révélations du Financial Times jettent une lumière crue sur les ambiguïtés du secteur. Les modèles d'Anthropic sont utilisés par les agences de renseignement américaines, dont la NSA, y compris dans le cadre d’opérations cybernétiques offensives visant notamment des puissances rivales comme la Chine ou l’Iran, avec une coopération assumée entre Anthropic et l’appareil sécuritaire américain.
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Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.
Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale
et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau
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