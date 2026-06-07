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Une figurine devant le logo de la société américaine de recherche et de sécurité en intelligence artificielle Anthropic lors d'une séance photo à Paris, le 13 février 2026.
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REVOLUTION TECHNOLOGIQUE

7 juin 2026

Mais à quoi joue Anthropic ?

Alors que le patron d’Anthropic appelle à envisager une pause dans la course à l’intelligence artificielle afin d’éviter une perte de contrôle des systèmes les plus avancés, les révélations du Financial Times jettent une lumière crue sur les ambiguïtés du secteur. Les modèles d'Anthropic sont utilisés par les agences de renseignement américaines, dont la NSA, y compris dans le cadre d’opérations cybernétiques offensives visant notamment des puissances rivales comme la Chine ou l’Iran, avec une coopération assumée entre Anthropic et l’appareil sécuritaire américain.

Photo of Fabrice Epelboin
Photo of Emmanuel Goffi
Photo of Julien Pillot
Fabrice Epelboin Go to Fabrice Epelboin page , Emmanuel Goffi Go to Emmanuel Goffi page et Julien Pillot Go to Julien Pillot page

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MOTS-CLES

Anthropic , Intelligence Artificielle , IA , Dario Amodei , LLM , innovation , dangers , régulation , data centers , mistral , Claude , Grok , OpenAI , chatGPT , États-Unis , Silicon Valley , NSA , défense , services de renseignement , Donald Trump

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

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Emmanuel Goffi

Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale

et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.

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Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau